Ozzy Osbourne plappert Geschlecht von seinem Enkelkind aus

Da hat sich Ozzy Osbourne (73) wohl wieder verplappert! Die Tochter des Rockstars, Kelly Osbourne (37), erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs. Das Geschlecht des Babys sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Papa Ozzy hielt sich jedoch nicht an die Regeln. «Alles was ich sagen werde ist, mein Vater hat es verdammt nochmal jedem erzählt», sagte Kelly Osbourne im Interview mit dem «People»-Magazin. «Weil er so aufgeregt ist», erklärte sie das Verhalten ihres Vaters.