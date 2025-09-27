Ozzy Osbourne: Posthume Single mit Judas Priest veröffentlicht

Ende Juli dieses Jahres verstarb Ozzy Osbourne (1948–2025). Rund zwei Monate später liegt jetzt der erste posthume Release des «Prince of Darkness» vor. Es handelt sich um eine Version des Black–Sabbath–Klassikers «War Pigs», die der Sänger zu Lebzeiten mit seinen Metal–Kollegen Judas Priest aufgenommen hatte.
Charity–Single für den Kampf gegen Parkinson
Die Musiker nahmen «War Pigs» für wohltätigen Zwecke neu auf. Die Single erschien am 26. September. Zu hören sind Judas–Priest–Frontmann Rob Halford (74) und Ozzy Osbourne, die den ikonischen Hit gemeinsam singen. Gitarre spielt indes auch Glenn Tipton (77), der im Jahr 2018 seine Parkinson–Diagnose öffentlich gemacht hatte. Auch der Prince of Darkness war an Parkinson erkrankt.
Aus diesem Grund hatten Judas Priest Ozzy Osbourne und seiner Ehefrau Sharon Osbourne (72) vorgeschlagen, «War Pigs» zu einer Charity–Single zu machen. Das Projekt entstand «aus Freundschaft, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, die Parkinson–Krankheit zu bekämpfen», heisst es in einer Pressemitteilung, aus der «People» zitiert. Die Einnahmen sollen der Glenn Tipton Parkinson‹s Foundation sowie Cure Parkinson›s gespendet werden.
Rob Halford weinte stundenlang nach Ozzys Tod
Judas–Priest–Frontmann Halford hatte im August im Interview mit «Talkin' Rock with Meltdown» enthüllt, wie erschüttert er war, als er vom Tod Osbournes erfuhr.
«Ich habe einfach das Telefon in meinem Hotelzimmer weggelegt, mich zusammengerollt und stundenlang geheult», sagte Halford damals. Die schreckliche Nachricht habe er «einfach nicht glauben» können. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich trauere immer noch, wie so viele andere Menschen auch», so Halford.
Der Black–Sabbath–Frontmann war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, nachdem er bereits seit Jahren mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen gekämpft hatte.