Ozzy Osbournes Tochter Aimee bricht in neuer Doku ihr Schweigen

Absage seiner Tour brach Ozzy Osbourne «am meisten das Herz»

Auch Ozzy Osbourne kommt in der Doku, die vor seinem Tod gefilmt wurde, zu Wort. Der «Prince of Darkness» sagt über die Zeit nach seinem verhängnisvollen Genickbruch: «Der Gedanke, keine Konzerte mehr zu geben, stürzte mich in eine tiefe Depression. Ich nehme jetzt sogar Antidepressiva. Irgendwann war ich verdammt noch mal bereit, mich umzubringen, aber dann habe ich mir gedacht: ‹Was redest du da eigentlich?› Denn wie ich mich kenne, würde ich es nur halb machen und wäre dann halbtot. Ich meine, ich würde nicht sterben, weisst du? Das ist mein Glück.»