Paapa Essiedu erhielt wegen «Harry Potter» Morddrohungen

Trotz der Drohungen zeigt sich Essiedu entschlossen. Er selbst sei als Kind ein begeisterter Leser der Bücher gewesen, da seine Mutter sich keinen Babysitter leisten konnte und ihn oft in der Bibliothek liess. Dass nun Kinder, die ihm ähnlich sehen, sich in der Welt von Hogwarts repräsentiert fühlen können, diene ihm als grösste Motivation. «Der Missbrauch stachelt mich an», erklärte er. Er wolle sich nicht von Menschen einschüchtern lassen, die ihm den Tod wünschen, während er eine Arbeit leistet, auf die er stolz ist.