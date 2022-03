Paar erneut getrennt: So kompliziert ist es bei Grimes und Elon Musk

Die Sängerin erklärte: «Ich würde ihn wahrscheinlich als meinen Freund bezeichnen», aber es sei wechselhaft. «Wir wohnen in getrennten Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. Wir haben einfach unser eigenes Ding am Laufen, und ich erwarte nicht, dass andere Leute es verstehen.» Es sei so das Beste, erklärte sie: «Wir müssen einfach frei sein.» Nachdem der Beitrag am 10. März erschien, twitterte Grimes dann: «Ich und E haben uns seit dem Entstehen dieses Artikels ‹wieder› getrennt, haha.»