Packende Rückkehr: Sci-Fi-Serie «Silo» startet in Staffel zwei

Im vergangenen Jahr startete auf dem Streamingdienst Apple TV+ die Sci–Fi–Serie «Silo». Die zehntausend letzten Menschen leben hier nach einer fürchterlichen Katastrophe, die die Oberfläche verheert und unbewohnbar gemacht hat, zusammengepfercht in einem gigantischen unterirdischen Silo. Das Leben in dem Gebilde läuft völlig autark von der Aussenwelt ab. Einst vertraute Dinge wie etwa Tageslicht, Tiere oder den Ozean kennen die Einwohner des Silos nicht mehr. Was in der Vergangenheit vorgefallen ist, und warum die Erdoberfläche angeblich toxisch und absolut lebensfeindlich sein soll, weiss niemand mehr.