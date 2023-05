«Padam Padam»: Kylie Minogue meldet sich mit neuem Musikvideo zurück

Ganz in Rot rekelt Minogue sich darin unter anderem im Bett, sitzt in einem US-Style-Diner und tanzt auf dem Wrack eines Autos. Unter anderem auf Instagram zeigt die Sängerin auch einen kleinen Einblick in die Entstehung des Clips. Mit einigen Tänzerinnen und Tänzern präsentiert die Australierin einen Teil der Choreografie.