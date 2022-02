«Pageboy»: Elliot Page veröffentlicht 2023 seine Memoiren

Schauspieler Elliot Page (34) wird im Jahr 2023 seine Memoiren veröffentlichen. In «Pageboy», so der Titel des Buches, wird er offen über sein Leben sprechen. Unter anderem soll es um seine Schauspielkarriere gehen, für die ihm 2008 eine Oscar-Nominierung für «Juno» einbrachte. Er wird aber auch über seine Erfahrungen in der Transgender-Community berichten.