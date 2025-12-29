Pahde und Silbereisen: Überraschende «Traumschiff»-Kuss-Szene

«Eine Kuss–Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt», verriet Pahde der «Bild»–Zeitung. «Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu geniessen.» Auch für Silbereisen war die Situation durchaus gewöhnungsbedürftig: «Es ist schon skurril, wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll. Am Ende soll es ja ganz romantisch aussehen: Ärztin küsst Kapitän unterm Sternenhimmel in Afrika ...»