Der vorab geplante Eingriff im «Bereich des Herzens» findet am kommenden Montag durch eine sogenannte «Schlüssellochoperation» auf Anraten der persönlichen Ärztin des Königs statt, berichtet «Expressen». Nach dem Eingriff müsse sich Carl XVI. Gustaf Ruhe gönnen. Die Verpflichtungen des Königs zwischen dem 20. Februar und dem 3. März werden daher auf später im Frühjahr verschoben, so das Königshaus demnach weiter. In dem Statement wurde hinzugefügt: «Der König fühlt sich gut und sein offizielles Programm bis zum Tag der Operation wird wie geplant durchgeführt.»