Palast unter Druck: Darum nutzt die Royal Family so oft Helikopter

Hubschraubernutzung soll schon zum Streit in der Familie geführt haben

König Charles III. (77) soll den häufigen Einsatz von Hubschraubern jedoch kritisch sehen. Der Monarch gilt als äusserst umweltbewusst. Wie «Daily Mail» im Sommer 2024 berichtete, soll es sogar zu einem regelrechten Streit zwischen Charles und William über die Hubschraubernutzung gekommen sein. Der König habe seinem ältesten Sohn sogar «ein formelles Dokument» überreicht, in dem William «die damit verbundenen Risiken anerkennen und die volle Verantwortung für sein Handeln» übernehmen sollte.