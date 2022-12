Palast «verblüfft» von Prinz Harrys Forderung nach Entschuldigung

Der Palast entschuldigt sich erst, wenn Harry seine Fehler eingesteht

Diese Forderung nach einem Familientreffen samt Entschuldigung hat den englischen Königspalast einem neuen Bericht von «The Sun» zufolge jedoch «verblüfft». Demnach wird die Königsfamilie Harry und Meghans Bitte unbeantwortet lassen. «Nach dem, was sie getan haben, ist es ein wenig absurd», erläutert Royal-Experte Nigel Cawthorne im britischen Blatt. Die Sussexes müssten vielmehr zunächst eigene Fehler eingestehen, bevor die Krone sich bewegt. «König Charles wird keine Aussöhnung anbieten. Dies wäre in seinen Augen der Krone unwürdig», so Insider Cawthorne.