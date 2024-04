Palast verkündet: König Charles III. nimmt Pflichten wieder auf

Demnach wird Charles am kommenden Dienstag ein Krebszentrum besuchen. Königin Camilla (76) soll ihren Ehemann begleiten. Der Besuch sei einer von mehreren offiziellen Terminen, die Charles in den kommenden Wochen wahrnehmen werde, heisst es in dem Statement. Zudem verkündete der Palast, dass der König und die Königin im Juni das japanische Kaiserpaar zu einem Staatsbesuch in Grossbritannien empfangen werden.