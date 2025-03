Palast veröffentlicht nostalgische Jugendfotos von König Carl Gustaf

Ein Foto von 1960 zeigt den jungen Prinzen in einer dunkelroten Schuluniform in die Kamera blickend, auf einem weiteren drückt er die Schulbank und blickt verschmitzt drein. Weitere Bilder zeigen den jungen Carl Gustaf mit Mitschülerinnen und Mitschülern, auf einem ist er im Turnunterricht zu sehen. Auch einige Fotos des heutigen Monarchen als älterer Teenager teilte der Palast, darunter eines am Schreibtisch und eines bei der Feier zum Schulabschluss im Jahr 1966.