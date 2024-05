Palast zeigt unbekannte Fotos der königlichen Familie

Eine neue Ausstellung in der «King's Gallery» im Buckingham Palast zeigt bisher unveröffentlichte Fotos der königlichen Familie, unter anderem mit privateren Momenten der Royals. Darunter ist etwa ein Foto aus dem Jahr 1943, auf dem König George VI. (1895–1952) an einem Schreibtisch in der Royal Lodge auf dem Anwesen von Schloss Windsor sitzt, umgeben von seiner Familie. George war von 1936 bis 1952 auf dem Thron und ist der Vater von Queen Elizabeth II. (1926–2022) und Prinzessin Margaret (1930–2002), die er zusammen mit seiner Ehefrau, Queen Mum (1900–2002), bekam.