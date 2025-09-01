Palina Rojinski: «Die schönsten Komplimente kommen von anderen Frauen»

«Ein astrologischer Boost zum Anziehen»

«Sterne verraten uns viel – und manchmal braucht es noch einen Hauch Spitze und ein bisschen Schimmer, um uns selbst wieder zum Leuchten zu bringen», schwärmt die Schauspielerin und Moderatorin, die mit ihren «Astrolinskis» auf Instagram Einblicke in die Welt der Sterne bietet und bereits ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat. «Moonlight Kiss» sei wie «ein astrologischer Boost zum Anziehen – für alle, die sich erinnern wollen, wie viel Magie in ihnen steckt».