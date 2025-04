Palina Rojinski wird 40: Vom Party-Girl zum TV-Star

Im Jahr 2009 hängte sie endgültig ihr Studium an den Nagel, nachdem der Sender MTV ihr einen Job als Sidekick in der neuen Show des damals noch weitgehend unbekannten Moderatoren–Duos Joko und Klaas anbot. In der Anarcho–TV–Show «MTV Home» übernahm die toughe Palina bezeichnenderweise die Rubrik «99 Dinge, die ein Mann getan haben sollte», stürzte sich todesmutig vom 10–Meterbrett oder zündete vor laufender Kamera ihre Fürze an. An der Seite der beiden Nachwuchs–Stars absolvierte auch sie in den weiteren Jahren eine atemberaubende Medien–Karriere.