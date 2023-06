Palina Rojinski zieht es im Sommer in die Berge

Für Palina Rojinski (38) steht dieses Jahr eine Premiere an: Die Moderatorin und Schauspielerin wird ihren Sommerurlaub zum ersten Mal eine Woche in den Bergen verbringen, wie die 38-Jährige am Rande eines Sommer-Events von Magnum in Berlin erzählt. Zu den Gästen gehörten unter anderem auch Riccardo Simonetti, Anna Ermakova, Sharon Battiste oder Iris Mareike Steen.