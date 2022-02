«Pam & Tommy»: Der Sex-Tape-Skandal als Rachegeschichte

Nur eine Wahrheit?

Man mag es angesichts der teils absurden Geschehnisse in «Pam & Tommy» nicht glauben, aber vieles soll sich in der Tat so zugetragen haben. So stimmt es etwa, dass die beiden Titelstars nach nur wenigen Tagen den Bund der Ehe eingegangen sind. Und auch zu dem Diebstahl soll es letztendlich aus Rache gekommen sein. Als den Moment, in dem der echte Gaulthier seinen Entschluss fasste, das Paar auszurauben, gab er 2014 gegenüber dem «Rolling Stone» an, von Lee mit einer Schrotflinte bedroht worden zu sein. «Die Leute haben mich nie unbedingt gemocht. Aber ich wurde bis dahin noch nie mit einer Waffe bedroht. Das hat meinen Verstand durcheinandergebracht.»