Pamela Anderson bekommt eigene Kochsendung in Kanada

Derzeit ist Pamela Anderson noch auf Tour, um ihre Memoiren «Love, Pamela» zu promoten, die am 31. Januar erschienen sind. Am selben Tag wurde bei Netflix die Doku «Pamela: Eine Liebesgeschichte» veröffentlicht. In beiden erzählt sie offen aus ihrem Leben und spricht unter anderem auch über ein in den 1990er Jahren gestohlenes und gegen ihren Willen veröffentlichtes Sex-Tape mit ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee (60). «Es hat Leben ruiniert, angefangen mit unserer Beziehung - und es ist unverzeihlich, dass Leute bis heute denken, sie können von einer solch schrecklichen Erfahrung geschweige denn von einem Verbrechen profitieren», schreibt sie in einem Auszug, den das US-Magazin «People» vorab veröffentlicht hatte.