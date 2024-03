Pamela Anderson bleibt sich treu: Ohne Make-up zur Oscar-Party

Pamela Anderson (56) zieht es durch: Zu der Vanity Fair Oscar Party am Sonntagabend kam die Schauspielerin und Aktivistin wieder einmal ungeschminkt. Allerdings nicht ohne Begleitung: Auf dem roten Teppich hatte Anderson Gesellschaft von ihrem Sohn Brandon Thomas Lee (27). Er scheint sich mittlerweile damit abgefunden zu haben, dass sich seine Mutter am liebsten ohne Make–up in der Öffentlichkeit zeigt.