Pamela Anderson ergattert Front-Row-Platz neben Anna Wintour

«Ich war nie in Mode. Ich war nicht cool»

Eine Begegnung, die früher vermutlich undenkbar war, wie Pamela Anderson im vergangenen Jahr selbst festgestellt hatte. Sie war 2024 zum ersten Mal zur prestigeträchtigen Met Gala in New York eingeladen worden. Jedes Jahr entscheidet Wintour, wer auf die Gästeliste kommt. Im Gespräch mit «The New York Times» sagte Anderson im Mai 2024, die Einladung habe ihr viel bedeutet und fügte hinzu: «Ich habe das Gefühl, dass mich alles zu diesem Höhepunkt geführt hat, an dem ich an der Met sein darf und von Anna Wintour respektiert und akzeptiert werde. Ich kann mir vorstellen, dass sie mich früher nie beachtet hätte. Ich war nie in Mode. Ich war nicht cool.»