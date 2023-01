Sie sei allerdings keine «Jungfrau in Nöten», erklärt Anderson weiter. «Ich habe mich selbst in verrückte Situationen gebracht und sie überlebt», sagt die Schauspielerin ungläubig lachend. Sie hätte sich aus dem, was ihr geblieben sei, eine Karriere aufgebaut. Auch ihre Vorstellung von Liebe und Beziehungen wird demnach in der Doku angesprochen. Anderson sagt in dem Trailer: «Manche Männer denken: ‹Oh, sie ist dieses Playboy-Ding oder diese sexuelle Person.› Und sie hassen dich dafür, dass du etwas anderes bist.»