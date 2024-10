Pamela Anderson: Glücklich über «Neubeginn» ihrer Karriere

In einem aktuellen Interview mit «Glamour» erklärt sie diese Entscheidung so: «In den Fünfzigern steht man an einem Scheideweg. Man fragt sich: ‹Will ich ewig der Jugend nachjagen? Oder will ich mich selbst akzeptieren?›» Sie habe das Gefühl sich zum ersten Mal in ihrem Leben wohlzufühlen, wenn sie einen Badeanzug trage. «Ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut. Das ist so befreiend.»