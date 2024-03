Pamela Anderson: Ihre Söhne waren schockiert über Make-up-freien Look

In den 1990er–Jahren war Pamela Anderson (56) eine Glamour–Ikone, trat stets top gestylt und mit aufwendigem Make–up auf. Doch in den letzten Jahren zeigt sich die «Baywatch»–Darstellerin in der Öffentlichkeit fast ausschliesslich komplett ungeschminkt. Dieses Statement machte sie etwa bei der Paris Fashion Week oder beim British Fashion Awards 2023, obwohl sie damit kein Zeichen setzen wollte. Viele Beobachter sind begeistert von dem natürlichen Look der Kanadierin. Nur ihre Söhne und ihr Management waren «entsetzt», wie Pamela Anderson jetzt gegenüber «Highsnobiety» verriet.