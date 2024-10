Pamela Anderson inspiriert Drew Barrymore zu mehr Natürlichkeit

«Ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut.»

Zuletzt legte Pamela Anderson bei der «Women of the Year»–Preisverleihung in New York City Anfang Oktober einen glamourösen Auftritt hin, ohne vorher stundenlang in der Maske gewesen zu sein. Genauso minimalistisch strahlte sie vom Special Digital Cover der «Glamour», das sie stolz auf ihrem Instagram–Account postete. Das Magazin ehrte sie als «Global Woman of the Year».