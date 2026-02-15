Pamela Anderson liefert bei Berlinale gleich zwei modische Hingucker

Pamela Anderson (58) hat zur Präsentation ihres Films «Rosebush Pruning», der im Rennen um den Goldenen Bären ist, gleich zwei Fashion–Statements in Berlin geliefert. Während sie am Samstagnachmittag in einem kurzen, weiten Blumencape viel Bein zeigte, hüllte sie sich am Abend in eine opulente, langgeschnittene Robe.
Colour–Blocking in Pastelltönen
Zunächst posierte die «Baywatch»–Ikone für die Fotografen in der Hauptstadt mit dunkler Sonnenbrille und einem Mantelkleid mit Vintage–Blumenmuster und markantem schwarzen Saum. Das Stück aus schimmernden Jacquardstoff stammt von Designerin Carolina Herrera, wie die «B.Z.» berichtete. Dazu kombinierte sie eine transparente schwarze Strumpfhose und spitze High Heels.
Wenige Stunden später schritt sie dann zur Filmvorführung im Berlinale Palast in einer frühlingshaften Colour–Blocking–Robe. Ein strukturiertes, rosafarbenes Oberteil kombinierte sie mit einem hochgeschnittenen, limettengrünen Rock. Ein zum Rock farblich passendes Cape verlieh dem Look zusätzliche Dramatik und flatterte im Wind, als sie über den roten Teppich schritt. Unter dem Saum blitzten grüne Pumps hervor. Beim Make–up hielt sich die Schauspielerin gewohnt zurück.
«Rosebush Pruning» feierte am Samstagabend seine Weltpremiere bei der Berlinale. In dem Thriller rund um eine wohlhabende Familie sind neben Pamela Anderson unter anderem auch Callum Turner, Riley Keough und Elle Fanning zu sehen.