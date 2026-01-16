Pamela Anderson: So unwohl fühlte sie sich neben Seth Rogen

«Man fühlt sich irgendwie schlecht»

Auf die Frage, ob sie Seth Rogen auf der Preisverleihung tatsächlich begegnet sei, antwortete Anderson, dass er «in der vorderen Reihe sass ... wir sassen also nah beieinander.» Sie habe sich «ein bisschen komisch dabei gefühlt», fuhr sie fort. «Ich war in letzter Zeit so beschäftigt und am Arbeiten – ich habe im vergangenen Jahr fünf Filme gedreht, also war wirklich viel los. Aber manchmal holt es einen ein und man fühlt sich irgendwie schlecht. Aber ich meine, vielleicht – irgendwann, hoffentlich – wird er sich bei mir melden und sich entschuldigen.»