Pamela Anderson und Liam Neeson: Ist es ein PR-Gag oder wahre Liebe?

Während die Gerüchte über eine Beziehung zwischen den beiden Co–Stars aus «Die nackte Kanone» also immer lauter werden, weichen Pamela Anderson und Liam Neeson aus, wenn sie direkt darauf angesprochen werden. «Was ist hier los?», fragte Moderator Craig Melvin (46) während eines Auftritts der beiden in der «Today»–Show: «Ihr seid beide gerade Single. In diesem Film ist eindeutig eine gewisse Chemie zwischen euch zu spüren. Seid ihr ein Paar?» Anderson gab nur zurück: «Ich verstehe die Frage nicht», während Neeson zugab, dass er von der 58–Jährigen sehr angetan ist – als Kollegin: «Ich hatte Pamela zuvor noch nie getroffen», erklärte er. «Wir haben uns am Set kennengelernt. Und wir stellten fest, dass wir eine gute Chemie haben – als zwei Schauspieler.»