Pamela Anderson und Liam Neeson: Mit vier Söhnen zur Filmpremiere

Die New Yorker Premiere von «Die nackte Kanone» haben die beiden Hauptdarsteller Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) zur Familienangelegenheit gemacht. Anderson kam in Begleitung ihrer beiden Söhne Dylan Jagger Lee (27) und Brandon Thomas Lee (29), die der «Baywatch»–Star mit Ex–Mann Tommy Lee (62) hat. Liam Neeson erschien ebenfalls in Begleitung seiner beiden Söhne: Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson (28) stammen aus der Ehe des Hollywoodstars mit der verstorbenen Schauspielerin Natasha Richardson (1963–2009).