Panagiota Petridou: Warum sich ihr erster Urlaub ohne Kind gelohnt hat

Wie beeinflusst Ihr Leben in der Öffentlichkeit Ihr Leben als Mutter?

Petridou: Ja, ich bin vorsichtig. Ich zeige mein Kind nicht in der Öffentlichkeit, weil ich es schützen möchte. Ich will nicht, dass mein Privatleben nach aussen getragen wird – ich bin in der Öffentlichkeit, das ist mein Job, aber nicht der meines Mannes oder meines Kindes. Deswegen achte ich sehr darauf, wo ich mit meinem Kind bin. Schwierig wird es manchmal, wenn fremde Leute kommen und fragen: «Wie heisst denn Ihr Kind?» oder «Wie alt ist es?» Da fällt es mir schwer zu antworten, weil ich das oft als übergriffig empfinde. Man macht das ja sonst auch nicht bei fremden Kindern von Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen – zumindest glaube ich das. In solchen Momenten finde ich es manchmal einfach unpassend. Und dann sage ich auch gerne mal einen anderen Namen.