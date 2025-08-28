Panik vor der Traumhochzeit: Mike Heiter sorgt sich um das Wetter

Bauchschmerzen wegen Regen bei der Traumhochzeit

Auch die Wettervorhersage trägt nicht unbedingt zur Besserung der Laune bei. Sie habe ihren Ehemann schon lange nicht mehr so verzweifelt gesehen, erzählt Leyla und filmt einen sichtlich geknickten Mike. Der hat gerade die Wetterprognose studiert: «Hier an der Amalfiküste gab es in den letzten Monaten so gut wie keinen Regentag. Wir kommen her und genau an den Tagen, wo es bei uns wichtig ist – einfach Regen», stellt er resigniert fest.