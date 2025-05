Panne bei Met Gala: Kim Kardashians Schleppe wird zur Stolperfalle

Kim Kardashian präsentiert Zweiteiler aus Leder

Später am Abend schritt Kim Kardashian jedenfalls problemlos in dem schwarzen Lederzweiteiler über den blauen Teppich der Modeveranstaltung in New York City. Das Outfit bestand aus einem rückenfreiem Korsett–Oberteil mit Krokodil–Print und einem enggeschnitten Rock im gleichen Stil.