Pantone kürt «Cloud Dancer» zur Farbe des Jahres 2026

Das Pantone Color Institute hat die Farbe des Jahres für 2026 vorgestellt: Pantone 11–4201 Cloud Dancer heisst sie offiziell und steht für ein «edles Weiss». Es soll, so die Mitteilung des US–Unternehmens, «als Symbol für beruhigende Einflüsse in einer Gesellschaft dienen, die den Wert der stillen Reflexion wiederentdeckt». Der Farbton wirke «wolkig und ausgeglichen, durchdrungen von einem Gefühl der Gelassenheit».