«Papa liebt Dich»: Giovanni Zarrella feiert Geburtstag seiner Tochter

«Meine Tochter – auch wenn ich weiss, dass dies nicht geht – und da geht es mir wie allen anderen stolzen Eltern auch – keinen Tag möchte ich verbringen ohne in deiner Nähe zu sein, kein einziges Lachen von dir möchte ich verpassen und keinen Blick deiner strahlenden und leuchtenden Augen», schwärmt der Moderator und Musiker. Zu sehen, wie sie sich entwickle, erfülle ihn «mit unendlicher Freude und Wärme. Du steckst voller Demut und Dankbarkeit und bist gleichzeitig so mutig, abenteuerlustig und hast das grösste Herz auf Erden.» Ganz egal, was die Zukunft bereithalten wird, wolle er stets an ihrer Seite sein. «Dein Papa liebt dich», beendet er den Beitrag