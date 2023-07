Wird aus Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady (45) und dem russischen Model Irina Shayk (37) ein Paar? Neue Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem vom US-Portal «Page Six» verbreitet werden, zeigen, wie der Ex-Ehemann von Gisele Bündchen (43) Shayk am vergangenen Freitag (21. Juli) in seinem schwarzen Rolls-Royce in einem Hotel Bel-Air abholt. Danach fahren die zwei Stars zum Haus des ehemaligen NFL-Spielers in Los Angeles. Weitere Aufnahmen zeigen Shayk, wie sie am nächsten Morgen im selben Outfit wieder zu ihrem Hotel zurückkehrt.