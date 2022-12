Papst Benedikt XVI.: Gesundheitszustand soll ernst aber stabil sein

Die Sorge ist weiterhin gross, nachdem bekannt wurde, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. (95) schwer erkrankt ist. In den vergangenen Stunden hat sich sein Gesundheitszustand offenbar nicht verschlechtert. Benedikt habe in der vergangenen Nacht «gut schlafen können», habe das vatikanische Presseamt am frühen Nachmittag des 29. Dezembers laut «Vatican News» mitgeteilt.