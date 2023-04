Papst Franziskus aus dem Krankenhaus entlassen

Das Kirchenoberhaupt war am Mittwoch überraschend in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Schon am Donnerstag hatte ein Sprecher des Vatikans Entwarnung gegeben und seine Entlassung in Aussicht gestellt. Der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, hatte bereits angekündigt, Franziskus werde bei wichtigen Gottesdiensten rund um Ostern dabei sein.