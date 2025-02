Papst Franziskus wegen Bronchitis im Krankenhaus

Schon mehr als eine Woche krank

Die Krankheit hatte dem Kirchenoberhaupt zuletzt zunehmend die Arbeit erschwert. Schon am 6. Februar hatte das Presseamt eine Erklärung veröffentlicht, in der es hiess, dass der Papst seine Audienzen in seiner Residenz in der Casa Santa Marta abhalten werde. Bei den letzten beiden Generalaudienzen am Mittwoch hatte er seine Mitarbeiter gebeten, seine vorbereiteten Reden vorzulesen.