Papst Franziskus: Welt verliert «ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung»

«Ich habe soeben vom Tod von Papst Franziskus erfahren. Mein Herz ist bei den Millionen von Christen in der ganzen Welt, die ihn geliebt haben», schreibt US–Vizepräsident J.D. Vance (40), der am Ostersonntag den Papst noch kurz getroffen hatte, auf X. «Ich habe mich gefreut, ihn gestern zu sehen, obwohl er offensichtlich sehr krank war. Aber ich werde mich immer an die folgende Predigt erinnern, die er in den frühen Tagen von Covid gehalten hat. Sie war wirklich sehr schön.» Vom Weissen Haus hiess es auf X: «Ruhe in Frieden, Papst Franziskus.»