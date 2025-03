Papst Franziskus will sich erstmals wieder öffentlich zeigen

Am vergangenen Freitag hiess es aus dem Vatikan, dass der Papst weiterhin Fortschritte mache und sich seine Atmung und Mobilität verbessert hätten. Auch seiner Arbeit hatte sich Franziskus bereits wieder gewidmet und verfasste unter anderem Dankesmitteilungen an die Gläubigen. In einer Botschaft vom 22. März heisst es: «In diesen Tagen habe ich die Unterstützung eurer Nähe stark gespürt, insbesondere durch die Gebete, mit denen ihr mich begleitet habt. Obwohl ich also nicht physisch unter euch sein kann, bringe ich euch meine grosse Freude darüber zum Ausdruck, dass ihr mit mir und untereinander in dem Herrn Jesus als Kirche vereint seid.»