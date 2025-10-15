Papst Leo XIV. empfängt Abdullah II. und Rania von Jordanien

Inhaltliche Details zum Treffen zwischen dem katholischen Kirchenoberhaupt und dem jordanischen Monarchen und seiner Ehefrau nannte der Vatikan nicht. Laut «Vatican News» dürfte aber der Nahost–Konflikt zentrales Thema gewesen sein. Abdullah II. hatte zuletzt immer wieder für eine Waffenruhe und politische Verhandlungen geworben. Um das Thema ging es auch bei einem Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Januar in Amman. Seine Ehefrau Königin Rania ist palästinensischer Abstammung. Auch Papst Leo XIV. hat sich seit seinem Amtsbeginn im Mai 2025 mehrfach zum Nahost–Konflikt geäussert und zu Frieden aufgerufen.