Papst Leo XIV. empfängt Abdullah II. und Rania von Jordanien

Royaler Besuch im Vatikan: Papst Leo XIV. (70) hat am Dienstag das jordanische Königspaar, Abdullah II. (63) und Königin Rania (55), zu einer Privataudienz im Apostolischen Palast empfangen. Das teilte der Vatikan mit. Das Paar sei zunächst im Hof San Damaso empfangen worden und habe in Begleitung der Päpstlichen Schweizergarde die zweite Loggia und die Sala Clementina durchquert, um Papst Leo danach in der Bibliothek zu treffen. Nach dem Treffen tauschten der Pontifex und das Königspaar demnach Geschenke aus.
Der Vatikan veröffentlichte einige Fotos des Treffens. Rania trug ein schwarzes Woll–Mantelkleid von Fendi sowie einen goldenen Gürtel des italienischen Modehauses um die Taille. Dazu kombinierte die Königin eine schwarze Micro–Bag von Max Mara und schwarze Lederpumps von Tom Ford. Auf ihrem Haar trug sie einen unauffälligen schwarzen Schleier. Abdullah trug einen klassischen schwarzen Anzug mit roter Krawatte. Es sei «eine Ehre» gewesen, den Papst zu treffen, schrieb Rania anschliessend auf Instagram.
Inhaltliche Details zum Treffen zwischen dem katholischen Kirchenoberhaupt und dem jordanischen Monarchen und seiner Ehefrau nannte der Vatikan nicht. Laut «Vatican News» dürfte aber der Nahost–Konflikt zentrales Thema gewesen sein. Abdullah II. hatte zuletzt immer wieder für eine Waffenruhe und politische Verhandlungen geworben. Um das Thema ging es auch bei einem Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Januar in Amman. Seine Ehefrau Königin Rania ist palästinensischer Abstammung. Auch Papst Leo XIV. hat sich seit seinem Amtsbeginn im Mai 2025 mehrfach zum Nahost–Konflikt geäussert und zu Frieden aufgerufen.
Nicht der erste Besuch im Vatikan
König Abdullah II. und Königin Rania waren zuletzt im Mai für die Beerdigung von Papst Franziskus (1936–2025) im Vatikan. Im Mai 2024 hatte der verstorbene Pontifex das Paar aus dem Haschemitischen Königreich im Vatikan empfangen. Erstmals war Abdullah II. 2007 als erster jordanischer König überhaupt in den Kirchenstaat gereist, um Benedikt XVI. (1927–2022) zu treffen.