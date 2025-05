Papst Leo XIV.: Prominente Gäste bei der Inauguration

Auch viele Royals wohnten der feierlichen Einführung des 267. Papstes bei. So waren König Felipe und Königin Letizia von Spanien angereist sowie König Philippe und Königin Mathilde von Belgien. Beide Königinnen hatten sich für die Amtseinführung des neuen Papstes ganz in Weiss gekleidet und mit einem weissen Schleier geschmückt. Auch Charlene von Monaco, natürlich in Begleitung von Fürst Albert, hatte sich für die Farbe der Unschuld und einen passenden Schleier entschieden. Diese drei Royals stammen auch katholischen Königshäusern und haben das «Privilège du blanc» (Dt.: «Das Privileg der weissen Farbe»).