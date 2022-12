Paramount+: Die Kosten und das Angebot des neuen Streamingdienstes

Diese Film-Titel bietet Paramount+

Am 22. Dezember startet auf Paramount+ erstmals der Blockbuster «Top Gun: Maverick» mit Superstar Tom Cruise (60) in der Streaming-Flatrate. Ebenfalls auf Paramount+ verfügbar sein werden «The Lost City» mit Channing Tatum (42) und Sandra Bullock (58), «Paw Patrol: Der Kinofilm», «Scream» (2022) sowie der Animationsfilm «Beavis and Butt-Head Do the Universe».