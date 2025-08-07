Pärchenauftritt: Elizabeth Hurley strahlt neben Billy Ray Cyrus in Rot

«The Inheritance» wurde als «fesselnde Reality–Show voller Drama, Psychospielchen und Intrigen» angekündigt. Demnach werden dreizehn Teilnehmer in ein prächtiges Herrenhaus geladen. «Sie sind dort, um miteinander um einen Teil des Vermögens zu konkurrieren, das die Verstorbene, eine unglaublich glamouröse Wohltäterin, gespielt von Elizabeth Hurley, in ihrem Testament hinterlassen hat», heisst es vom Sender weiter. Die Verstorbene habe dafür ein Spiel entworfen, um sicherzustellen, dass nur die besten Spieler ihr Erbe in die Hände bekommen. «Es ist aufregend, Teil dieses cleveren Spiels zu sein und die Verstorbene zu spielen», sagte Hurley in einem Statement. «Alles spielt sich auf ihrem riesigen Anwesen in der englischen Landschaft ab, und sie ist in jeder Szene elegant gekleidet.»