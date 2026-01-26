Paris Fashion Week: Teyana Taylor in einem Hauch von Nichts

Neben Taylor sorgte auch Demi Moore (63) für Begeisterung auf dem roten Teppich. Die Hollywood–Ikone erschien in einem Anzug mit schwarz–weissem Leopardenmuster und kombinierte dazu einen extravaganten Hut im gleichen Print. Darunter blitzten ein schwarzes Oberteil und eine Hose hervor, die das Muster ebenfalls aufgriffen. Schwarze Pumps und eine Tasche mit markantem Gesichtsmotiv rundeten den Look ab.