Paris Fashion Week: Teyana Taylor in einem Hauch von Nichts

Die Paris Fashion Week hat einen echten Wow–Moment erlebt: Am Montag versammelten sich die Stars zur Schiaparelli–Show – und Teyana Taylor (35) stahl dabei allen die Schau.
Die Oscar–nominierte Schauspielerin und Sängerin erschien in einem bodenlangen Spitzenkleid, das praktisch transparent war. Auf einen BH verzichtete die «One Battle After Another»–Darstellerin komplett, sodass ihre beeindruckende Figur kaum verhüllt wurde. Bedeckt wurde ihr Körper nur von der feinen Spitze des Kleides.
Tiara als Krönung
Lässig drapierte sie einen Smoking–Mantel über ihre Schultern und griff zu Plateau–Schuhen, die ihr zusätzliche Zentimeter verliehen. Das absolute Highlight war eine funkelnde Diamanten–Tiara, die sie wie eine Königin wirken liess. Eine opulente Halskette rundete das Ensemble ab.
Neben Taylor sorgte auch Demi Moore (63) für Begeisterung auf dem roten Teppich. Die Hollywood–Ikone erschien in einem Anzug mit schwarz–weissem Leopardenmuster und kombinierte dazu einen extravaganten Hut im gleichen Print. Darunter blitzten ein schwarzes Oberteil und eine Hose hervor, die das Muster ebenfalls aufgriffen. Schwarze Pumps und eine Tasche mit markantem Gesichtsmotiv rundeten den Look ab.
Neben den beiden Frauen liess sich weitere Prominenz die Show nicht entgehen. Schauspielerin Jodie Turner–Smith (39) war ebenso vor Ort wie Amazon–Gründer Jeff Bezos (62) mit seiner Ehefrau Lauren Sánchez (56), die mit einem roten Kostüm einen Farbakzent setzte.
Auch die ehemalige französische First Lady Carla Bruni (58) zog bewundernde Blicke auf sich. Das Ex–Model erschien in einem gewagt hoch geschlitzten Kleid, das ihre langen Beine betonte. Dazu kombinierte sie einen eleganten schwarzen Smoking–Mantel und Spitzenstrumpfhosen. In der Hand trug sie eine auffällige Schiaparelli–Clutch.