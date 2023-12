Paris Hilton drückte sich einen Monat lang vor dem Windeln wechseln

Paris Hilton gesteht Angst

Das gibt Paris Hilton in der dritten Folge der zweiten Staffel ihrer Reality–Doku «Paris in Love» zu. Im Gespräch mit ihrer älteren Schwester Nicky (40) fragte sie vier Wochen nach der Geburt des Kleinen, der per Leihmutter zur Welt kam: «Soll ich lernen, wie man seine Windel wechselt?» Zuvor habe das immer das Kindermädchen erledigt. Das einstige It–Girl gestand, dass sie regelrecht Angst davor habe. Das kann selbst ihre Schwester nicht fassen: «Du hast es noch nie gemacht?» Als dreifache Mutter weiss Nicky Hilton, dass bei Kindern auch Arbeit anfällt, die man vielleicht nicht unbedingt schön findet. Das müsse ihre Schwester noch lernen. «Mutterschaft bedeutet, dass man sich die Hände ein bisschen schmutzig machen muss.»