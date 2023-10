Paris Hilton hatte für ihre Hochzeit 45 Kleider im Schrank

Für die grosse Zeremonie sei für die Hotelerbin jedoch von Anfang an nur ein Designer infrage gekommen: «Ich wusste sofort, dass ich in Oscar de la Renta vor den Traualtar treten wollte.» Und so kam es dann auch: Paris Hilton sagte in einem hochgeschlossenen Brautkleid mit grober Spitze und romantischen Blütenapplikationen von Oscar de la Renta «Ja» zu ihrer grossen Liebe Carter Reum. Sie habe «etwas wirklich Prinzessinnenhaftes» gewollt, «mit dreidimensionalen Blumen». Für ihr Traumkleid habe sie sich von der Hochzeitsrobe von Schauspielerin Grace Kelly (1929–1982) inspirieren lassen.