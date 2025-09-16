Paris Hilton: Ihre Mini-Kühlschränke werden zur Brandgefahr

Mindestens 27 Geräte überhitzten

Die Kühlschränke sind nicht für die Küche bestimmt, sondern für das Bad. Darin sollen Cremes und Augenpads kühl gehalten werden. «Umarme deine Schönheit», warb Hilton in einer Kampagne für ihr Produkt. Doch statt kühl wurde es vielen Nutzern zu heiss: Es häuften sich Beschwerden über eine Überhitzung und Brände der Kühlschränke. Die Consumer Product Safety Commission bestätigte mindestens 27 Vorfälle. Zumindest scheint es zu keinen Verletzungen bei den Benutzern gekommen zu sein. Es seien jedoch «Sachschäden am Gerät und an umliegenden Oberflächen» entstanden.